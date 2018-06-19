"إمباور" تحصد 4 جوائز بمؤتمر جمعية تبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بأربع جوائز، منها جائزتان ذهبيتان عن فئتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، المخصصة لخدمات تبريد المناطق خارج أميركا الشمالية، وجائزتا الابتكار الفخرية عن مشروع "الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي"، وجائزة الابتكار الفخرية «لنظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية». وتضمنت الجوائز جائزتين ذهبيتين للمرة الـ 12 على التوالي.

وحازت إمباور، التكريم في حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة الـ 109 للمؤتمر، والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق في مدينة فانكوفر الكندية مؤخراً.

وتسلم أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، الجوائز، وسط اعتراف دولي بجهود «إمباور» لتحسين خدمات تبريد المناطق محلياً ودولياً. وأعرب بن شعفار عن سعادته بالجوائز والتكريم الذي نالته الشركة من الجمعية الدولية لتبريد المناطق، وقال: «يعكس هذا التكريم، تصميم الشركة وقدرتها على الريادة في مجال صناعة تبريد المناطق، وقدرتها على ابتكار الحلول والتقنيات في صناعة تبريد المناطق، التي وضعت دبي على خارطة المدن العالمية في تبريد المناطق. وأكد أن "إمباور" ماضية نحو تحقيق العديد من الإنجازات في نطاق أنظمة تبريد المناطق، سعياً نحو تحقيق رسالتها بأن تقدم خدماتها لتحقق الإفادة على المستويين الوطني والعالمي.

جوائز

ويعتبر مشروع "الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي 360"، الذي حازت عليه إمباور جائزة الابتكار الفخرية، نظاماً متكاملاً يعمل عن بعد، ويهدف إلى إدارة احتياجات التبريد على نحو فعال، وتم تصميم النظام لخدمة المتعاملين، حيث يقدم لهم فواتير دقيقة، ويقوم بكشف تلقائي عن أي خطأ يحدث في العدادات، ويحل المشكلة بوقت قياسي، كما يوفر خدمة تبريد المناطق للمتعاملين، بما يعود فيه بالنفع للجانبين.

أما جائزة الابتكار الفخرية الثانية، فكانت عن تطبيق إمباور «لنظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية»، الذي يستخدم على نطاق واسع في مجال الصناعات التحويلية، وذلك انطلاقاً من التزامها بتلبية المتطلبات المتعاقد عليها للمستخدمين، من حيث التدفق ودرجة حرارة المياه المزودة، حيث يعمل النظام من خلال صمام التحكم، على ضمان تدفق المياه للمباني، وتصحيح درجة حرارة المياه الراجعة إليها بجودة عالية، وفعالية تضمن راحة المتعاملين، وتلقيهم لخدمة تبريد المناطق وفق أعلى المعايير.

وتم اختيار «إمباور» للفوز بهذه الجوائز، لاعتمادها أنظمة تبريد المناطق ذات المعايير العالمية والمتطورة، ونظير قدرتها على توفير خدمات التبريد ذات المستوى العالمي، وتلبيتها للطلب الكبير على تبريد المناطق لمجموعة متنوعة من المشاريع في مجالات مختلفة، بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي، ويعتبر هذا الفوز، اعترافاً عالمياً بالدور الأساسي للشركة في تعميم استخدام تقنية تبريد المناطق، التي تعتبر أحد الممارسات الصديقة للبيئة، والموفرة للطاقة المستخدمة في المباني السكنية والتجارية والفنادق والمرافق الأخرى.