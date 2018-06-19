«نوت 9» بذاكرة 512 غيغا بايت

المصدر: سيؤول - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة سامسونغ الكورية تستعد لطرح نسخة خاصة من هاتفها المقبل غلاكسي نوت 9 مزودة بذاكرة داخلية 512 غيغا بايت، والتي ستكون متاحة بشكل حصري في كوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى التي قد تتلقى خيار التخزين في وقت لاحق.

وأفادت تقارير صحافية بأنه في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إجراء أي تغييرات أخرى بجانب زيادة سعة التخزين على الهاتف أم لا، لكن من المتوقع أن يتم دعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت إلى جانب شرائح معالج Exynos 9810 Octa الخاصة بشركة سامسونغ.

ومن المنتظر أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1، إضافة إلى دعمه ببطارية سعة 4000mAh، ومن المنتظر أن يمتلك الهاتف كاميرا خلفية بميزة استشعار الفتحة المتغير المجاور للعدسة المقربة الثانوية، في حين سيضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.