مطار دبي يجذب سياح الترانزيت بتقنيات بصرية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع مطارات دبي وطيران الإمارات، أحدث وسائلها الترويجية المبتكرة.

وذلك في المبنى 3 في مطار دبي الدولي «كونكورس ايه»، عبر «تجربتي في دبي»، وهي منصّة رقميّة متطوّرة معزّزة بأحدث التقنيات البصرية، تسمح للمسافرين بالتعرّف على دبي ومقوّماتها ومعالمها السياحية وتهدف إلى إلهام الملايين من مسافري الترانزيت لما يمكن أن يختبروه من تجارب متنوعة في دبي، لتشجيعهم على اتخاذ القرارات بزيارة دبي في رحلاتهم المقبلة.

تتّخذ المنصّة شكل مجسّم أسطواني بارتفاع 6 أمتار وقطر 4 أمتار يتألف من خمسة أقسام على هيئة شاشات «LED» متكاملة تعرض مشاهد من دبي بزاوية 360 درجة. فيما تعرض كل شاشة مجموعة من الصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لكل قسم أن يعرض المحتوى بطريقة منفردة، أو بشكل تكاملي مع باقي الأقسام لرؤية مشهد هائل ومبهر.

وتقدّم المنصّة الرقمية الفريدة المحتوى بثماني لغات، مع القدرة على استعراض معلومات واسعة عن دبي، مدعومة بصور ومقاطع فيديو للمعالم التي تشتهر بها المدينة، وأنشطتها، وتجاربها، وكذلك برامج السفر والخرائط، بحيث يمكن مشاهدتها وفق رغباتهم.

كما يمكن للمستخدم استقبال المزيد من المعلومات على بريده الإلكتروني من خلال تسجيل بياناته على الشاشة التفاعلية، والتي تخوّله بالتالي دخول السحب الشهري تلقائياً مع فرصة لربح عطلة مجانية فاخرة لشخصين في دبي، لاختبار أبرز معالمها التي شاهدوها مسبقاً على المنصّة الرقمية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يعتبر مطار دبي الدولي أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، كما أنه يشهد عبور الملايين من مسافري الترانزيت، وهو ما جعلنا نستهدف هذه الفئة لتعريفهم بالمقوّمات السياحية التي تتمتّع بها دبي، وكذلك تشجيعهم على تمديد فترة إقامتهم في المدينة قبل التوجه إلى وجهتهم التالية.

وتمكينهم من مغادرة أرض المطار لاختبار تجارب ممتعة في دبي، ونحن نرغب في جعل فترة انتظارهم في المطار فرصة ثمينة تضيف قيمة لرحلاتهم. إنَّ»تجربتي في دبي«هي طريقة مبتكرة ستمكّن المسافرين من استكشاف كل ما هو ممكن في هذه المدينة النابضة بالحياة، وذلك بغض النظر عن الميزانية أو الاهتمامات، حيث ستساعدهم على إدراك أن الإقامة في دبي ليوم أو يومين هي فرصة ثمينة يجب عدم تفويتها».

من ناحيته، قال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات: «نحن محظوظون كون دبي، النابضة بالحيوية والنشاط، قاعدةً ومنطلقاً لعملياتنا. لقد عملنا وبالتعاون الوثيق مع دبي للسياحة لبناء وتشغيل المنصة الرقمية.. تجربتي في دبي..

في مطار دبي الدولي للترويج للإمارة وعرض معالمها أمام آلاف المسافرين على رحلات طيران الإمارات التي تتعدى الـ500 رحلة يومياً. ونحن ملتزمون بدعم استراتيجيات ومبادرات شركائنا المبتكرة للترويج لدبي على أوسع نطاق وإلقاء الضوء على التجارب الكثيرة التي توفرها، وتحفيز عملائنا على التوقف لاستكشافها».

من جهته، قال يوجين باري، النائب الأول التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي:"إن رسالتنا هي توفير تجارب مميزة للمسافرين الدوليين، وأن يكون المطار البوابة لدخول دولة الإمارات ولاسيما دبي. نحن سعداء بهذه الشراكة مع دبي للسياحة لتمكين المسافرين من اختبار تجربة فريدة وتفاعلية تلهمهم وتشجعهم على زيارة دبي للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب".

وسوف تخضع المنصّة الرقمية «تجربتي في دبي» لعمليات تحديث دورية على مستوى المحتوى، كما أنّه سيتم إضافة منصّتين للتصوير الفوتوغرافي الذاتي، تتيح للمسافرين إلتقاط صور لهم، وتعديلها وفق اختياراتهم كما هو متوفر في تطبيقات الهواتف الذكية.