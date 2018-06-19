«نوردكس» تورّد 31 توربينة رياح إلى إسبانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة صناعة توربينات طاقة الرياح الألمانية «نوردكس جروب» حصولها على 3 عقود لتوريد توربينات رياح إلى إسبانيا لكنها لم تكشف عن شروط العقود.

ووفقاً للعقود، ستورد الشركة الألمانية 31 توربينة رياح في 3 مزارع منفصلة تصل قدرتها الإجمالية إلى 95 ميغاواط. وستبدأ «نوردكس» تركيب هذه التوربينات في مارس 2019، حيث سيتم إقامة مزرعتين لطاقة الرياح بالقرب من مدينة سرقسطة والثالثة بالقرب من مدينة كوينكا.

وذكرت «نوردكس» أنها فازت بعقود إقامة مزارع طاقة الرياح الثلاث من شركة دولية للمرافق. ويتراوح ارتفاع أبراج توربينات الرياح في هذه المزارع بين 84 و112.5 متراً حسب الموقع. كما تتضمن العقود أعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع لمدة 3 سنوات بعد تركيب التوربينات.

يذكر أن شركة نوردكس وردت توربينات رياح تصل قدراتها الإجمالية إلى 23 غيغاواط في أكثر من 25 دولة. ووصلت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي إلى 3.1 مليارات يورو.