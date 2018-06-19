الصادرات اليابانية تستمر في النمو

أعلنت الحكومة اليابانية نمو صادرات اليابان خلال مايو الماضي 8.1% سنوياً إلى 6.3 تريليونات ين (57.2 مليار دولار)، مدعومة بالطلب القوي على المنتجات اليابانية في الصين، لتواصل الصادرات اليابانية نموها للشهر الـ 18 على التوالي.

في الوقت نفسه زادت الواردات اليابانية 14% إلى 6.9 تريليونات ين خلال مايو الماضي لتسجل اليابان عجزاً تجارياً لأول مرة منذ 3 أشهر، وبلغت قيمته 587.3 مليار ين، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية الأولية.

وزادت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شركائها التجاريين بنسبة 13.9% سنوياً إلى 1.27 تريليون ين، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة 5.9% سنوياً إلى 1.1 تريليون ين، في حين زادت واردات اليابان من الولايات المتحدة 19.9% إلى 805.2 مليارات ين. طوكيو - د ب أ