«تسلا» تنتج 3500 سيارة «موديل 3» أسبوعياً

المصدر: كاليفورنيا ــ وكالات

تحاول شركة «تسلا» جاهدة تحقيق هدفها المتمثل فى إنتاج 5000 سيارة «موديل 3» فى الأسبوع وذلك بحلول شهر يوليو المقبل، ويبدو أنها تحقق تقدمًا جيدًا. وكشف تقرير جديد أن «تسلا» تنتج الآن أكثر من 500 سيارة بشكل يومي، أو حوالي 3500 سيارة في الأسبوع، وكشف التقرير أن بعض أجزاء خط الإنتاج قادرة على إنتاج ما يصل إلى 700 في اليوم.

وكشفت تغريدة جديدة للملياردير الأميركي إيلون موسك أن «تسلا» تمكنت من تجميع أول نموذج محرك مزدوج الأداء، وأشار موسك إلى أن أجزاء قليلة من خط الإنتاج لا تزال بحاجة إلى «تحسينات جذرية»، مثل مرحلة الطلاء ونهاية خط الإنتاج، وكشف موسك أنه سيكون هناك مصنع في فريمونت خاص بشركته.

لكن رغم ذلك فمن الصعب معرفة ما إذا كان هذا سيكون كافيًا بالنسبة للشركة لتحقيق هدفها، لكن ليس لديه الكثير من الخيارات سوى المحاولة، حيث كان من المفترض في الأصل أن تقوم الشركة بصنع 5000 وحدة من طراز 3 في الأسبوع بنهاية 2017، إلا أن التأخير لمدة ستة أشهر قد أضر بالنتيجة النهائية لشركة Tesla بالإضافة إلى إحباط المستخدمين الأوائل.