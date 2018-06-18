«ألفابت» تنشئ مركزاً في هولندا

المصدر: أمستردام - وكالات

اشترت شركة «ألفابت» المالكة لشركة «غوغل» 70 هكتاراً من الأراضي في مقاطعة (نورد هولاند) الهولندي، حيث من المحتمل أن تستخدمها في إقامة مركز جديد للبيانات.

وذكر موقع «دتش نيوز» الهولندي أنه لا تزال «ألفابت» الشركة الأم لغوغل، محرك البحث على شبكة الإنترنت، تدرس ما الذي ستفعله بالموقع، مشيرا إلى أنها ستقرر ذلك في أقرب وقت.

ولم يتم تحديد مكان الأرض، إلا أنه يعتقد أن الموقع قريب من العاصمة أمستردام، علما بأن غوغل لديها بالفعل مركز بيانات ضخم فى إيمسهافن بشمال خروننجن، كما أعلنت مطلع العام الجاري أنها ستنفق 500 مليون يورو لتوسيع عملياتها هناك.