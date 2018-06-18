«فوكسكون» تنشئ مقراً جديداً في أميركا الشمالية

المصدر: ويسكونسن - وكالات

اشترت شركة «فوكسكون» الشهيرة مبنى في بمدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن لتكون مقراً لها في أميركا الشمالية، وتقول إنها ستضم 500 عامل في المقر الجديد، والذي سيشمل أيضاً «مركز ابتكار» مصمماً لمساعدة الشركات الناشئة في العمل على تطبيقات لوحات LCD التي تخطط الشركة لتصنيعها في الولاية.

وقال لويس وو، المساعد الخاص لرئيس فوكسكون، إن الشركة ستركز على بناء فريق أقوى للشركات هنا في ميلووكي، كما أعلنت الشركة عن عقد شراكة مع جامعة «ويسكونسن-ميلووكي»، والتي ستسمح لخمسة طلاب هندسة بالتدرب في منشأة الشركة في ماونت بليزانتس قبل السفر إلى مقر الشركة في تايوان.

يذكر أنه خلال العام الماضي، أعلنت فوكسكون عن خطط لإنشاء مصنع بقيمة عشرة مليارات دولار في ولاية ويسكونسن لتصنيع شاشات LCD.