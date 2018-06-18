حكم قضائي بتغريم «سامسونغ» 1.2 مليار دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

قضت محكمة أميركية على «سامسونغ» بدفع 538.6 مليون دولار لشركة «أبل» بسبب تعديها على بعض براءات الاختراع المرتبطة بتصميم هواتف «آيفون»، إلا أن أحدث تقرير كشف أن «سامسونغ» عوقبت مؤخراً، لأنها انتهكت حقوق الملكية الفكرية التابعة لشركة أخرى دون الحصول على ترخيص.

تم رفع الدعوى من قبل ذراع الترخيص الأميركية لجامعة كوريا الجنوبية، والتي أسفرت عن حكم بأن «سامسونغ» انتهكت براءة اختراع أميركية تغطي تقنية FinFET، فيما يبلغ المبلغ الذي تدين به «سامسونغ» للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا هو 400 مليون دولار. ولأن هيئة المحلفين قضت بأن سامسونغ تنتهك براءة الاختراع، فإن القاضي لديه خيار لفرض «عقوبات تصل إلى ثلاثة أضعاف» أي 1.2 مليار دولار.