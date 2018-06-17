استطلاع «البيان الاقتصادي»: دخول المزيد من المشاريع يزيد تصحيح الإيجارات

أظهر استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» على حسابه في تويتر، وعلى الموقع الإلكتروني لـ «البيان» توقعات بأن تشهد قيمة الإيجارات المزيد من التصحيح في السوق على خلفية تزايد إنجاز المشاريع السكنية في عموم مدن الدولة.

ورأى 73% من المشاركين في الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة، و72% من المشاركين على حساب البيان الاقتصادي في تويتر، و68% من المشاركين في الاستطلاع على حساب البيان في فيس بوك، أن المشروعات السكنية الجديدة التي دخلت السوق في العام الماضي 2017، وستدخل العام الجاري ستدفع بسوق الإيجارات إلى المزيد من التصحيح في القيمة الإيجارية.

ويرى مراقبون يديرون شركات استشارات عاملة في سوق عقارات الدولة أن جاذبية العيش والعمل، لا سيما في دبي، بفعل مجموعة من العوامل من بينها التصحيح الذي شمل القيمة الإيجارية في أغلب مناطق المدينة خلال العام الماضي، الذي كان ثمرة لدخول مشاريع سكنية جديدة للسوق.

وأسهم المعروض الجديد من الوحدات في مدينة دبي في مواصلة الضغط على معدلات الإيجارات وأسعار المبيعات، وفقاً لتقارير شركات استشارية عقارية، حيث اغتنم العديد من المستأجرين الحاليين هذه الفرصة لإعادة التفاوض على شروط إيجارهم عند انتهاء العقود، أو اختاروا الانتقال إلى خيارات جديدة بشروط أكثر جاذبية. وشهد 2017 والنصف الأول من 2018 تسليم عدد كبير من الوحدات الجديدة، ونتوقع أن يؤدي هذا إلى استمرار الاتجاهات الحالية.