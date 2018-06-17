«إل جي كيو ستايلس» هاتف ذكي بقلم سهل الاستخدام

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن هاتفها الجديد إل جي كيو ستايلس (LG Q Stylus)، وهو أحدث طراز من سلسلة الهواتف الذكية كيو الموجهة للشريحة المتوسطة من السوق، والتي تتمتع بمجموعة من أهم المزايا المتقدمة في الهواتف النقالة.

يمتاز الهاتف إل جي كيو ستايلس بإتاحته إمكانية إدخال المعلومات إليه عبر الكتابة اليدوية، وهي ميزة تفيد في الحالات التي تتفوق فيها الكتابة اليدوية على الضرب على لوحة المفاتيح. لا تؤدي إضافة ميزة الإدخال بالكتابة اليدوية إلى الهاتف إل جي كيو ستايلس إلى زيادة سعره، فما يضيفه قلم الكتابة ليس عبئاً سعرياً، بل سهولة في الاستخدام ووظائف إضافية يتفوق بها على استخدام لوحة المفاتيح التقليدية.