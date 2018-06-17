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رأس الخيمة تستقبل ضيوف العيد بالفرح

المصدر:
  • رأس الخيمة - البيان
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توفر رأس الخيمة لضيوفها وزوارها خلال العيد مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية المتميزة التي تجمع حسّ المغامرة بالبعد الثقافي في توليفة خاصة. أما الرياضات فتتنوع ما بين التنس، والاسكواش، والسباحة، والغطس، والطيران الشراعي والسقوط الحر بالمظلات، والتزلج على الماء، والإبحار، ورحلات السيارات في البر، ورحلات استكشاف الجبال.

وللمهتمين بالرياضات التراثية لهم أن يتمتعوا بفعاليات مميزة كمتابعة عروض الصيد بالصقور، وسباقات الهجن والخيول. يذكر أنه توجد عدة نوادٍ ترحب بالزوار من مقيمين وسياح على حد سواء، كنادي التزلج البحري، ونادي الرماية، ونادي التنس.

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