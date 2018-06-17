جوائز وحسومات بالمركز التجاري العالمي في أبوظبي

احتفى ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، بعيد الفطر السعيد في مول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، من خلال إتاحة الفرصة لأعضائه للفوز بسحب يُقام كل ساعة على جائزة 100 ألف ميل من أميال ضيف الاتحاد، التي تعادل تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال إلى كلٍ من تايلاند أو بريسبان أو جنوب أفريقيا. وحظي الضيوف بفرصة المشاركة عبر إنفاق ما يزيد عن 200 درهم في المركز التجاري العالمي، وهو ما أهلهم لدخول السحب المتواصل الذي جرى كل ساعة ابتداءً من العاشرة صباح اليوم الأول للعيد ولغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الذي يليه.

وشارك أكثر من 500 متجرٍ في أبوظبي بعرض الخصومات الضخمة على مدار 24 ساعة، التي شملت خصومات تصل إلى 90 بالمئة.

وقال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «يسعدنا الاحتفال إلى جانب عملائنا بعيد الفطر السعيد، وتأتي شراكتنا مع المركز التجاري العالمي لتعبر خير تعبير عن مدى تقديرنا وامتناننا للولاء الكبير الذي نحظى به من قبل ضيوفنا الكرام».