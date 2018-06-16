«سيمنز» تصدّر 94 قطاراً إلى لندن

أعلنت مجموعة «سيمنز» الصناعية الألمانية العملاقة فوزها بعقد لتوريد 94 قطاراً بقيمة 7ر1 مليار يورو (ملياري دولار) إلى خط قطارات أنفاق «بيكاديلي» في العاصمة البريطانية لندن.

وسيبدأ إحلال القطارات الجديدة محل القطارات الحالية في خط «بيكاديلي» والتي يعود تاريخ دخولها إلى سبعينيات القرن العشرين، في عام 2023. وهناك خطط لتوريد المزيد من قطارات «سيمنز» لتنفيذ عملية إحلال وتجديد لعدد من خطوط قطارات الأنفاق في لندن.

وتمثل هذه الصفقة أول خطوة في برنامج تحديد قطارات أنفاق لندن والذي يشمل خطوط «بيكرلو» و«سنترال» و«ووترلو أند سيتي» و«بيكاديلي».

واجهت «سيمنز» منافسة من جانب شركات «ألستوم» الفرنسية «و»بومبارداير«الكندية و»هيتاشي«اليابانية للفوز بصفقة تحديث خط بيكاديلي.