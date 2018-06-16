«سوفت بنك» تستثمر حتى 100 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية أمس بأن مجموعة «سوفت بنك» قررت استثمار ما بين 60 و100 مليار دولار في توليد الطاقة الشمسية بالهند.

وذكر تقرير أن من المتوقع أن تتوصل «سوفت بنك» والحكومة الهندية إلى اتفاق رسمي قريباً بعد الانتهاء من الترتيبات النهائية.

وقالت هيئة الإذاعة إن من المتوقع أن تقوم الشركة بالاستثمار من خلال صندوق تدعمه الحكومة السعودية. والسعودية أكبر مستثمر في صندوق رؤية سوفت بنك الذي جمع أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي.

وكانت «سوفت بنك» قد تعهدت في 2015 باستثمار 20 مليار دولار في مشاريع شمسية هندية بهدف توليد 20 جيجاوات باعتبارها شريك الأغلبية في مشروع مشترك مع بهارتي انتربرايزس الهندية وفوكسكون التايوانية.

وفي الشهر الماضي فازت «سوفت بنك» بقدرة توليد طاقة شمسية قدرها 200 ميجاوات من خلال مزاد في ولاية كارناتاكا بجنوب غرب الهند. وفي أبريل تحالفت الشركة مع جي. سي. ال الصينية لتكنولوجيا دمج النظم في مشروع طاقة شمسية هندي قيمته 930 مليون دولار.

وتستهدف الهند الوصول بقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 100 ميجاوات بحلول 2022 وهو ما يعادل خمسة أمثال المستوى الحالي وذلك في إطار استراتيجية الطاقة المتجددة التي ينتهجها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ولصندوق رؤية «سوفت بنك» انكشاف على الطاقة الشمسية من خلال استثماره في مشروع بالسعودية أُعلن عنه في مارس هو الأكبر في العالم من ذلك النوع.