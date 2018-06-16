الصين تستخدم الإنترنت في تخفيف الفقر

تشجع السلطات الصينية على زيادة تفعيل دور الإنترنت والبيانات الكبيرة بشكل أفضل لتخفيف الفقر، علاوة على الاستمرار في تطوير التجارة الإلكترونية وخدمات العناية الصحية على شبكة الإنترنت في المناطق الريفية.

ورد ذلك في خطة أصدرها مكتب اللجنة المركزية لشؤون الفضاء الإلكتروني واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، حيث تسعى السلطات الصينية إلى زيادة تفعيل دور الإنترنت لتضييق الفجوة الرقمية بين مناطق المدن والأرياف، كجزء من جهود الحكومة لمكافحة الفقر.

وتضمن الخطة 21 مهمة رئيسية لمكافحة الفقر، بما فيها توسيع شبكات الإنترنت في مناطق الأرياف، وإجراء مشروعات التجارة الإلكترونية. وتطرح الخطة إنشاء آلية تعاون بين مناطق شرقي وغربي الصين لتطبيق مشروعات في قطاعات مثل التدريب والتعليم على الإنترنت.