تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وتراجع عدد الأميركيين المسجلين على قوائم العاطلين إلى أدنى مستوياته في نحو 44 عاماً ونصف العام، ما يشير إلى تحسن سريع في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 218 ألفاً للأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو، ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياساً أدق لسوق العمل، 1250 طلباً إلى 224 ألفاً و250 طلباً الأسبوع الماضي. ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريباً منه، مع تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 18 عاماً عند 3.8%.