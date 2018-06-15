«دو» تسلط الضوء على العمل التطوعي

أطلقت «دو»، فيديو قصيراً لتوجيه الشكر والعرفان لجميع المتطوعين الذين أسهموا في إنجاح مبادرة موائد الرحمن.

سلط الفيديو الجديد، الذي أطلقته الشركة، الضوء على العمل المميز الذي قامت به «دو» في مبادرتها الرمضانية السنوية موائد الرحمن، بدايةً من تعبئة صناديق صديقة للبيئة بمواد الغذاء الأساسية، وصولاً إلى توزيعها للعائلات ذات الدخل المحدود عبر دولة الإمارات، ورسم الابتسامة على وجوههم. ويهدف الفيديو إلى تأكيد أهمية الأعمال التطوعية بتعزيز حياة كل أفراد المجتمع، سواءً المتطوعون أو المستفيدون.

وواصلت «دو» تعزيز حملتها الرمضانية «الدور دورك بعدة طرق»، فإضافة إلى مبادرة موائد الرحمن، وفرت الشركة خدمة واي فاي الإمارات عالية السرعة عبر كل المواقع الحيوية، إضافة إلى توفير الخدمة عبر سبعة مساجد على امتداد دولة الإمارات.

وأطلقت الشركة مجموعة من العروض وخدمات الاتصال المميزة لتعزيز تواصل الناس مع بعضهم البعض خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن توزيع هدايا العيد على الأطفال في المستشفيات. وأطلقت الشركة، أيضاً، سلسلة حلقات رمضانية على مواقع التواصل الاجتماعي يتم في كل حلقة الجمع بين أحد الأشخاص وعائلته التي لم يلتق بها منذ عامين.