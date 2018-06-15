«سامسونغ» تنتقل إلى الطاقات المتجددة

أعلنت «سامسونغ» أنها تعتزم الانتقال للاعتماد التام على مصادر الطاقة المتجددة في مصانعها ومكاتبها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين بحلول عام 2020.

وأعلنت الشركة أنها ستدفع بهذا الاتجاه على المدى المتوسط والبعيد وعلى المستوى الدولي.

ورحبت منظمة السلام الأخضر «غرينبيس» لحماية البيئة بهذه الخطوة بعد أن دأبت على مدى السنوات الماضية على انتقاد الشركة العملاقة في هذا الجانب. وقال خبير الطاقة بالمنظمة، نيكلاس شينيرل، إن القرار يبين أن الشركات الإلكترونية الحديثة لا يمكنها أن تقف أمام رغبة الناس في إنتاج بضائع بشكل نظيف.

وتعتزم «سامسونغ» دعم الشركات الموردة لها، أيضاً، في الانتقال للطاقات المتجددة، حيث قال مدير الشركة وون كيونج كيم: إن الشركة ستبدأ بدعم مئة من شركائها لتحقيق هذا الهدف».