«كاسبرسكي» تُحذّر من الاحتيال عبر الإنترنت

حذّرت «كاسبرسكي لاب» من أن الاحتيال عبر الإنترنت أصبح يشكّل تحدياً كبيراً لدى مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية العاملة في قطاع المال والمجالات المتصلة به، مثل مقدمي برامج الولاء وشركات التجارة الإلكترونية، نظراً للتطوّر السريع ونمو القنوات الرقمية.

وازدادت أهمية تحسين هذه الشركات مستويات الأمان في المعاملات التي تتمّ عبر الإنترنت وتقليل مخاطر الاحتيال، مثل الاستيلاء على الحسابات وعمليات الاحتيال في الحسابات الجديدة، مع الحفاظ على التميّز في تجربة المستخدمين، والحدّ من تكاليف تنفيذ تدابير أمنية إضافية، مثل المصادقة متعددة العوامل.

واعتبر أليسيو أسيتي، نائب الرئيس للأعمال الجديدة لدى كاسبرسكي لاب، أن الاحتيال عبر الإنترنت ما زال يهدّد المزيد من القطاعات بخطره، إذ إنها تستثمر الأموال والموارد في تطوير الجوانب الرقمية من أعمالها التجارية، وذلك بالرغم من أنه يظلّ «حقيقة أكثر إزعاجاً للمؤسسات المالية».

وأضاف أليسيو أسيتي: «لهذا السبب أجرينا تعديلات مبتكرة على منتجاتنا لتشمل المزيد من الحلول المتنوعة والمصممة خصيصاً للتصدي لسيناريوهات محددة وتلبية متطلبات العمل».