طيران الإمارات تقدم الـ«آيس كريم» لركابها في مطار دبي

تقدم طيران الإمارات هذا الصيف الآيس كريم لركابها مجاناً في مطار دبي الدولي. وسوف يتم تقديم أكواب الآيس كريم للركاب المغادرين والعابرين (الترنزيت) في المبنى 3 خلال الفترة بدءاً من اليوم وحتى 31 أغسطس المقبل.

ويتم تحضير الآيس كريم، الذي يحمل العلامة التجارية «الإمبراطور»، من قبل «الإمارات لتموين الطائرات». وتتوقع طيران الإمارات أن تقدم لعملائها خلال هذا الصيف أكثر من مليوني كوب آيس كريم، وذلك من عربات منتشرة في مناطق المغادرة والعبور، حيث يمكن للعملاء الاختيار من عدة نكهات تشمل الشوكولاتة والفانيلا، والتمر مع القهوة العربية، وسوربيت المانغو والليمون.

وتواصل طيران الاستثمار لتقديم تجربة سفر لا تضاهى لعملائها، وتعد هذه المبادرة على بساطتها تجسيداً لالتزامها بإرضاء العملاء. ويقدم «آيس كريم الامبراطور» حالياً في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على بعض الرحلات إلى المملكة المتحدة وأوروبا، وفي صالات الركاب السبع الخاصة بطيران الإمارات في مطار دبي الدولي.

وتوفر طيران الإمارات من مقرها الرئيس في دبي رحلات مباشرة إلى أكثر من 150 مدينة عبر شبكة خطوطها، التي تغطي قارات العالم الست، بما في ذلك أحدث وجهاتها هذا الصيف- لندن ستانستيد وسنتياغو عاصمة تشيلي.

وتقدم الناقلة خدمات ممتازة على رحلاتها، ووجبات مستوحاة من مختلف المناطق ومرطبات مجانية. كما توفر منتجات ذات جودة وقيمة عالية تشمل مقاعد تتحول إلى أسرة مستوية وشبه مستوية في درجة رجال الأعمال، وأكبر شاشة فيديو شخصية في العالم في الدرجة السياحية قياس 13.3 بوصة، ونحو 3500 قناة حسب الطلب.