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«إنستغرام» يتيح للمستخدمين التسوّق عبر القصص

المصدر:
  • نيويورك - وكالات
التاريخ:
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كشفت خدمة مشاركة الصور الاجتماعية «إنستغرام» المملوكة لفيسبوك في منشور لها عبر مدونتها الرسمية، أنها قامت بتوسيع ميزة «التسوق في القصص»، حيث أصبحت تتيح عرض قصص تسويقية الآن لأصحاب المنتجات، كما تسمح للمستخدمين الآن التسوق بشكل مباشر عبر القصص، من خلال زر الحقيبة الجديد الذي يسمح للمستخدم برؤية المزيد من التفاصيل عن المنتج المعروض والذهاب للشراء مباشرة.

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