3.5 تريليونات جهاز متصل بإنترنت الأشياء 2023

شكلت أعمال الطرح التجاري لتقنية الجيل الخامس، التي تفوق عمليات النشر المتوقعة سابقاً لإنترنت الأشياء الخلوي، النقاط المحورية في أحدث إصدارات تقرير الاتصالات المتنقلة من إريكسون، حيث تضاعفت التوقعات الخاصة باتصالات إنترنت الأشياء منذ نوفمبر 2017، ومن المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5 تريليونات جهاز عام 2023، مدفوعة بالانتشار الواسع النطاق في الصين. وتعزز تكنولوجيات إنترنت الأشياء الخلوي الضخمة هذا النمو، ما يوفر المزيد من الفرص لمزودي الخدمات لتحسين الكفاءة وتعزيز قيمة العملاء.

وكان مزوّدو الاتصالات المتنقلة قد أطلقوا أكثر من 60 شبكة لإنترنت الأشياء حول العالم باستخدام شبكات تقنية الجيل الرابع لدعم مختلف نطاقات الاستخدام. وتتمحور هذه القضايا في أميركا الشمالية حول الإدارة اللوجستية وإدارة الأساطيل، بينما تتمثل في الصين بالمدن الذكية والزراعة الذكية.

ومن المتوقع أن تقود أميركا الشمالية عمليات إطلاق تقنية الجيل الخامس، بالتزامن مع تخطيط جميع مشغلي الولايات المتحدة الرئيسيين لإطلاق التقنية بين أواخر 2018 ومنتصف 2019. ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2023 أن تشكل تقنية الجيل الخامس 50% من اشتراكات الهاتف المحمول في أميركا الشمالية، تليها شمال شرق آسيا بنسبة 34%، وأوروبا الغربية بنسبة 21%.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يتم نشر تقنية الجيل الخامس ابتداءً من 2020، وتتوقع إريكسون أن يبلغ عدد الاشتراكات حوالي المليار لتعزيز النطاق العريض المتنقل بحلول نهاية عام 2023، ما يمثل حوالي 12% من جميع اشتراكات الهاتف المحمول. وقال فريدريك يدلينغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شبكات الأعمال بإريكسون: «سيشهد عام 2018 إطلاق شبكات الجيل الأول من إنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس. وتبشر هذه التقنيات بظهور قدرات جديدة تؤثر على حياة الناس وتسهم في رقمنة القطاعات، ولن يتحقق هذا الإنجاز إلا بفضل الجهود المشتركة للاعبين والمنظمين في المجال بشأن الطيف والمعايير والتكنولوجيا».

من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الأول من تقنية الجيل الخامس لبيانات الأجهزة فقط في النصف الثاني من عام 2018. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الخامس تجارياً في منتصف العام المقبل، في حين من المتوقع أن يتم دعم عرض النطاق الترددي العالي في وقت مبكر إلى منتصف عام 2019.