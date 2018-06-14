«تويوتا» تستثمر مليار دولار في «جراب»

أعلنت شركة «تويوتا موتور كوربورشن»، أكبر منتج سيارات في اليابان، التوصل إلى اتفاق مع شركة «جراب هولدنجز» لخدمات النقل الذكية لتعزيز الشراكة القائمة بينهما وتوسيع نطاق التعاون بين «تويوتا» و«جراب» في منطقة جنوب شرق آسيا بهدف تحقيق المزيد من التقدم والتطوير في خدمات النقل الذكية عبر تطبيقات الهواتف الذكية في المنطقة.

ويتضمن الاتفاق الجديد استثمار «تويوتا» حوالي 110 مليارات ين (مليار دولار) في «جراب هولدنجز».

كما يتضمن الاتفاق تعيين أحد مسؤولي «تويوتا» في مجلس إدارة «جراب» وإعارة أحد أعضاء فريق إدارة «تويوتا» ليعمل رئيساً تنفيذياً لشركة «جراب» بهدف تسريع وتيرة عملية صناعة القرار في «جراب».

يذكر أن «جراب» تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم خدمات نقل الأفراد وتوصيل الطعام والمشتريات إلى المنازل والسداد الإلكتروني عبر الأجهزة المحمولة والخدمات المالية في 217 مدينة في 8 دول في جنوب شرق آسيا. وفي مارس الماضي استحوذت «جراب» على أصول منافستها الأميركية «أوبر تكنولوجيز» في منطقة جنوب شرق آسيا.