المناطق الأكثر بيعاً للأراضي التجارية في دبي خلال 5 شهور

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يرصد «البيان الاقتصادي»، أكثر 5 مناطق بيعاً للأراضي التجارية في دبي منذ بداية العام الجاري، حيث يتصاعد أداء سوق الأراضي التجارية، ويحقق ازدهاراً متواصلاً على خلفية تنافس المطورين العقارية في تقديم مشاريع متكاملة متعددة الاستخدامات، في إطار مجمعات متكاملة.

وتتصدر عقارات التجزئة والضيافة والترفيه، مشهد التطوير العقاري لمواكبة الزيادة المرتقبة في أعداد السائحين القادمين للإمارة خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع عامين يفصلان المدينة عن انطلاق إكسبو 2020، هذا غير استيعاب الزيادة السكانية، و20 مليون زائر في غضون الأعوام القليلة القادمة.

ورسان الأولى

عدد القطع المباعة: 228 قطعة أرض تجارية

القيمة الإجمالية: 541.5 مليون درهم

اليفرة الثانية

عدد القطع المباعة: 98 قطعة أرض تجارية

القيمة الإجمالية: 287.3 مليون درهم

الحبية الثالثة

عدد القطع المباعة: 138 قطعة أرض تجارية

القيمة الإجمالية: 459 مليون درهم

حدائق الشيخ محمد بن راشد

عدد القطع المباعة: 106 قطع أراض تجارية

القيمة الإجمالية: 629.7 مليون درهم

معيصم الأول

عدد القطع المباعة: 89 قطعة أرض تجارية

القيمة الإجمالية: 416 مليون درهم

140000000

أكبر صفقة بيع لأرض تجارية في دبي منذ بداية العام تقع في الخليج التجاري، وبلغت قيمتها 140 مليون درهم، أما مساحتها فتصل إلى 6 آلاف متر مربع ويتوقع أن يشيّد عليها مشروع فندقي.