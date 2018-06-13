عيدية سريعة من «دو »

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها ستوفر خدمة اتصال لاسلكي «واي فاي» عالي السرعة مجاناً لمدة 7 أيام عبر أكثر من 400 موقع على امتداد دولة الإمارات.

وتماشياً مع حملتها المميزة #الدور_دورك، توفر دو للمستخدمين خدمة «واي فاي الإمارات» بسرعة أعلى بـ10 أضعاف بدون أي تكاليف إضافية ابتداءً من 12 وحتى 18 يونيو الجاري. وتهدف الخدمة إلى تعزيز سعادة سكان الإمارات عبر تمكينهم من الاتصال بالإنترنت عبر خيارين هما: خدمة واي فاي الإمارات المجانية وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة، وهي خدمة مدفوعة تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل وتحميل غير محدودة مقابل أسعار مقبولة جداً.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: حرصنا على تزويد عملائنا بخدمات مميزة تتسم بالجودة والشفافية. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة أخرى في سعينا نحو دعم رؤية الحكومة لنشر خدمة واي فاي الإمارات في جميع المواقع الحيوية في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.

تعتبر خدمة واي فاي الإمارات مبادرة وطنية تهدف إلى توفير خدمة الاتصال اللاسلكي واي فاي للأفراد بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بالخدمة عبر أي جهاز يدعم تقنية واي فاي بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها.