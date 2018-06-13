«مملكة اللؤلؤ» تستقبل زوار الشارقة أيام العيد

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عزمها افتتاح حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية، إحدى الحديقتين الرئيستين في «حدائق المنتزه»، الوجهة الترفيهية البارزة في الشارقة، وذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت «مملكة اللؤلؤ» في إطار عمليات التحديث الشاملة، إضافة مجموعة جديدة من المرافق والألعاب المائية، إذ جرى تزويدها بـ35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً، تضمنت حوض أمواج اصطناعية يتسع لـ200 زائر في الجولة الواحدة، وبرج منزلقات جديد يضم عدداً كبيراً من المنزلقات المائية، ومنزلقاً مائياً جديداً مخصصاً للأطفال يستوعب 110 أطفال، بعمر يراوح بين 4 و14 عاماً، في وقت ارتفعت طاقتها الاستيعابية إلى 7000 زائر.

وقال خالد القصير، المدير العام «لحدائق المنتزه»: «اكتملت الأعمال التطويرية في الحديقة منذ فترة قريبة، وأصبحنا جاهزين لإعادة افتتاحها أمام الزوار والسياح خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشكل مرة أخرى إحدى أكثر نقاط الجذب السياحي والترفيهي إثارة ومتعة في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات عموماً».