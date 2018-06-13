الساعات الذكية أدوات للتجسس

أظهرت تحليلات جديدة أجرتها «كاسبرسكي لاب» أن الساعات الذكية من الممكن أن تصبح أدوات للتجسس على مستخدميها من خلال تجميع إشارات مقاييس التسارع والجيروسكوب الصامتة، التي يمكن اللجوء إليها بعد تحليلها لخلق مجموعات من البيانات الشخصية الخاصة بمالك الساعة. وإذا ما أسيئ استخدام هذه البيانات من جهات خارجية، قد يتعرض المستخدم إلى خطر مراقبة تحركاته كلها، منها استخدامه معلوماته الحساسة.

وأظهر قطاع الأمن الإلكتروني خلال الأعوام الماضية أن المعلومات الشخصية أصبحت سلعاً غالية الثمن، وذلك بسبب الاستخدامات الإجرامية اللامتناهية لها، مثل التشخيص الرقمي المعقد لضحايا مجرمي الإنترنت، وأيضاً لفائدتها في وضع تنبؤات للسوق مبنية على تصرفات المستخدمين.

لكن مع ازدياد قلق المستهلكين حيال إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية، بقيت مصادر خطر أخرى أقل وضوحاً غير محمية بما فيه الكفاية.