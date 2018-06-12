"دو" توفر خدمة "واي فاي" مجاناً خلال العيد

أعلنت"دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أنها ستوفر خدمة اتصال لاسلكي "واي فاي" عالية السرعة مجاناً لمدة 7 أيام من عبر أكثر من 400 موقعاً على امتداد دولة الإمارات.

وتماشياً مع حملتها المميزة #الدور_دورك توفر دو للمستخدمين خدمة "واي فاي الإمارات" بسرعة أعلى بـ 10 أضعاف بدون أي تكاليف إضافية وذلك لمدة أسبوع من 12 وحتى 18 يونيو الجاري.. وتهدف خدمة واي فاي الإمارات إلى تعزيز سعادة سكان دولة الإمارات عبر تمكينهم من الاتصال بالإنترنت عبر خيارين أثنين وهما خدمة واي فاي الإمارات المجانية

وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة وهي خدمة مدفوعة تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل تحميل غير محدودة مقابل أسعار مقبولة جداً.

وقال فهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة انه تماشياً مع حملة الدور_دورك الهادفة إلى تعزيز قيم الخير والعطاء خلال الشهر الفضيل وما بعده وانطلاقاً من إيماننا بأن خدمات الاتصال تمثل حق أساسي للجميع حرصنا دوماً على تزويد عملائنا بخدمات مميزة تتسم بالجودة والشفافية.