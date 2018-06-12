28 % زيادة الزوار الأوروبيين إلى رأس الخيمة في 6 أشهر

عززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة حضورها في الأسواق الأوروبية عبر عدد من المبادرات الترويجية التي استهدفت قطاع السياحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. شهدت الإمارة نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار من الأسواق الأوروبية، لاسيّما خلال النصف الأول من العام، إذ ارتفعت نسبة الزوار القادمين من تلك الأسواق بنسبة 28٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وتماشياً مع استراتيجية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة «الوجهة 2019»، كثّفت الهيئة تركيزها على التعريف بالخيارات والفعاليات والمعالم المتنوعة التي توفرها الإمارة في الأسواق الأوروبية الرئيسية، وشهد النصف الأول من عام 2018 نمواً ملموساً في الجهود الترويجية التي تبذلها الهيئة، حيث أجرى ممثلون عنها زيارات لأكثر من 4000 وكيل سفر في 45 مدينة أوروبية.

وحطّت الجولات الترويجية الأوروبية مؤخراً في ألمانيا وسويسرا، حيث زار هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة مانهايم ونورمبرج وهانوفر وزيوريخ للقاء ممثلين عن قطاع السياحة والسفر وتعريفهم بالخيارات السياحية المذهلة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة لاسيما الشواطئ الساحرة والصحراء الذهبية والمناظر الجبلية الخلابة وفعاليات المغامرات المشوقة.

وتعتبر ألمانيا حالياً سوقاً سياحية رئيسية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، إذ تقف جنباً إلى جنب مع الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى مثل المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي وبولندا وجمهورية التشيك، وراء حصة كبيرة من الزوار العالميين إلى الإمارة. ويمثل زوار دولة الإمارات حالياً 30٪ من الأعداد المتزايدة المتوجهة إلى الإمارة.

وعززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من حضورها الميداني في أوروبا عبر شبكة متنامية من المكاتب التمثيلية والترويجية، حيث شهد شهر أبريل افتتاح مكتب تمثيلي للهيئة في ستوكهولم ترسيخاً لحضورها في دول منطقة الشمال.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: بينما نتطلع قدماً إلى تحقيق هدفنا باستقطاب مليون زائر بحلول نهاية عام 2018 ثم 3 ملايين زائر بحلول عام 2025، تكتسب المحافظة على هذا الزخم أهمية متزايدة، وهذا ما نحرص عليه عبر الاستثمار في الترويج لعروضنا ومنتجاتنا السياحية في جميع أنحاء أوروبا. بفضل برنامج جولاتنا المتواصل الذي توّج فعالياته الأسبوع الماضي بزيارة ألمانيا وسويسرا، أصبحت إمارة رأس الخيمة وجهة معروفة لدى الجمهور في أوكرانيا والنرويج وفنلندا والسويد وبولندا وجمهورية التشيك والمجر وكازاخستان وروسيا والمملكة المتحدة.