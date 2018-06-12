الموظفون في الإمارات يتوقّعون زيادة رواتبهم

كشف استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أجراه بيت كوم بالتعاون مع يوجوف، الذي شارك فيه العديد من الرجال والسيدات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقع الموظفين زيادة رواتبهم خلال العام 2018.

ووفقاً للاستبيان، توقع ثلثا المشاركين (66%) زيادة في رواتبهم أو بقاءها على حالها، وتوقع أكثر من نصف الموظفين المجيبين (56%) زيادةً في رواتبهم خلال 2018، حيث تتوقع النسبة الأكبر من هؤلاء (27%) الحصول على زيادة تصل إلى 10%.

يهدف الاستبيان إلى قياس مدى رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعناصر المتنوعة التي يتكون منها، إضافة إلى الكشف عن العوامل التي تسهم في تعزيز ولاء الموظفين لشركاتهم، وتحديد مدى أهمية الراتب في الرضا الوظيفي والرفاه العام.

وفيما يتعلق بالراتب، صرح (60%) من المشاركين بأن حزمة رواتبهم الحالية تتكون من الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، في حين صرح حوال النصف (23%) بأن رواتبهم تتكون من الراتب الأساسي فقط، فيما قال (17%) إنهم يحصلون على راتب أساسي، إضافة إلى عمولة ومزايا أخرى، وقال 1 من كل 2 من المشاركين (52%) الذين يحصلون على حزمة راتب مع فوائد أخرى و/‏أو عمولة إن راتبهم الأساسي يتكون مما يصل إلى نصف الحزمة بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالهيكل المفضل للأجور، قال 66% من المشاركين إنهم يفضلون هيكلاً ثابتاً للأجور بنسبة 100%، وقال ربع المجيبين 27% إنهم يفضلون هيكل أجور ثابتاً جزئياً بأجور متغيرة مقابل العمولات والحوافز، في حين أن (7%) يفضل هيكل الأجور متغيراً بنسبة 100٪.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت كوم: «تساعد مثل هذه الاستبيانات في كشف معلومات مهمة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليس من المستغرب أن يتوقع المهنيون الحصول على زيادة في رواتبهم»، وأضاف: «نحن في بيت كوم نسعى لتسهيل تواصل الباحثين عن العمل مع الشركات التي تتناسب مع احتياجاتهم».