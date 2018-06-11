5000 طفل يزينون علب وجبات الإفطار في «سيتي سنتر»

شارك طلبة من مدارس مختلفة في المناطق الشمالية، في فعالية خاصة لتزيين صناديق وجبات الإفطار الخيرية خلال الشهر الفضيل، والتي استضافتها مراكز سيتي سنتر في المناطق الشمالية: سيتي سنتر الشارقة، وسيتي سنتر عجمان، وسيتي سنتر الفجيرة.

وشهدت هذه الفعالية المميزة، مشاركة أكثر من 5000 طفل، ممن وضعوا بصماتهم الشخصية والإبداعية على صناديق وجبات الإفطار، التي أعدتها مراكز سيتي سنتر، وتضمنت تموراً ومكسرات وعصائر، لتوزيعها على المحتاجين خلال الشهر الكريم، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

ودعت مراكز التسوق الثلاثة، العائلات، لتشجيع أطفالهم على المشاركة، من خلال إيصالهم إلى المراكز والمشاركة في ركن الحرف والفنون الخاص بهذه الفعالية، التي ستتواصل حتى نهاية شهر رمضان الفضيل.