«كيا» تستدعي 500 ألف سيارة في أميركا

كشف تقرير جديد أن شركة كيا استدعت ما يصل إلى 507 آلاف سيارة تابعة لها في الولايات المتحدة نتيجة وجود مشكلة في الوسائد الهوائية «الإيرباج»، مطالبة أولئك الذين يحصلون على تنبيه من الشركة بضرورة الامتثال لهذا الاستدعاء.

وقالت إن وحدات التحكم في أكياس الوسادة الهوائية في النماذج المصابة قد تكون عرضة لخلل إلكتروني يمنع انتشار أكياسها الهوائية في حالة وقوع حادث، فيما تجري الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة تحقيقاً مع كل من «كيا» و«هيونداي» التابعة لها، حول 6 حوادث خطيرة للغاية، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين نتيجة عدم فتح الوسائد الهوائية خلال الاصطدامات.

وأضافت أن عملية الاستدعاء من «كيا» تشمل طرز Forte من 2010 إلى 2013، وطرز Optima من 2011 إلى 2013، وOptima Hybrid من 2011 إلى 2012، وسيارات Sedona.