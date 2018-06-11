الإمارات تتصدر المنطقة في مشاريع النفط والغاز

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تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم مشاريع النفط والغاز الحالية والمستقبلية التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، في ظل وجود نقلة نوعية وتحولاً جذرياً من ناحية الكم والكيف لتلك المشاريع لتأمين إمدادات الأسواق وتلبية فرص النمو.

وتعد استراتيجية أدنوك الجديدة جزءاً أساسياً من النقلة النوعية التي بدأت العمل على تحقيقها منذ عامين والتي تركز على تعزيز القيمة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية، وإعادة هيكلة وتعزيز إدارة محفظة الأصول، وتوسعة الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة.

11.11 مليار دولار قيمة مشاريع النفط والغاز حالياً

3.8 مليارات دولار تكلفة مشروع حقل زاكوم الأعلى

2.2 مليار دولار تكلفة المرحلة الثالثة من مشروع حقل باب الشمالي الشرقي

1.9 مليار دولار للمرحلة الرابعة من مشروع حقل صرب

1.7 مليار دولار تكلفة المرحلة الثانية لمشروع تطوير حقل أم اللولو

1.5 مليار دولار تكلفة مشروع توسعات المرافق المتكاملة لحقل نفط الباب

109 مليارات دولار مشاريع «أدنوك» خلال السنوات الأربع المقبلة

40 % من مشاريع «أدنوك» في مجال تكرير النفط

10 % حصة مجمع «أدنوك» في الرويس من طاقة التكرير بالشرق الأوسط ويعتبر الرابع عالمياً

المصدر: البيان ومجلة ميد