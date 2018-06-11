أكبر «ماجيك بلانيت» في المنطقة يفتح أبوابه بالرياض

أعلنت «ماجد الفطيم» أنها ستقدم مركز «ماجيك بلانيت»، الوجهة العائلية المفضلة للألعاب والترفيه، في السعودية، حيث سيفتح المركز أبوابه في العاشر من يونيو الجاري، وسيكون الأكبر الذي يتم افتتاحه في المنطقة والأول في السعودية ومقره في «رياض بارك»، أحدث مركز تسوق في العاصمة.

يمتد المركز الجديد على مساحة 10000 كيلومتر، ويوفر لزواره من عشاق الألعاب مجموعة واسعة من أماكن الجذب التي لا تتوفر في أي وجهة أخرى. وقال أدهم بدوي، مدير التسويق وتطوير الأعمال لدى شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه: «نحن سعداء بتقديم علامة ماجيك بلانيت في السعودية، التي ستكون البلد التاسع الذي نعمل ضمنه. نحن ندرك بأن للعلامة الكثير من المعجبين السعوديين، ولذا نتوقع أن تحظى بشعبية واسعة هنا. إن افتتاح أكبر مركز ماجيك بلانيت لا يسمح لنا بتقديم هذه التجربة الغنية إلى جمهور جديد فحسب، بل يؤكد على مكانتنا كوجهة رائدة للتسلية والترفيه في الشرق الأوسط».

وتابع بدوي: «إن افتتاح المركز رقم 34 هو إنجاز كبير نفتخر به. لقد مضى 22 عاماً على افتتاح أول مركز ماجيك بلانيت في سيتي سنتر ديرة، ولا زلنا حريصين على تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، ونتطلع لاستقبال العائلات والأصدقاء والصغار والكبار من مختلف أنحاء المنطقة للاستمتاع بهذا المركز الترفيهي». ومن المقرر افتتاح مركز ماجيك بلانيت الرياض رسمياً في العاشر من يونيو.