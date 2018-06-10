بوصلة السياحة تتجه إلى الداخل خلال عطلة العيد

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، على الموقع الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، أن توجهات المسافرين خلال إجازة عطلة عيد الفطر تتجه نحو السياحة داخل الدولة على حساب السفر إلى الخارج.

وكان نص سؤال الاستطلاع «أين تخطط لقضاء عطلة عيد الفطر؟»، وجاء في نتيجته على موقع «البيان الإلكتروني» أن 78% من المستطلعة آراؤهم يفضلون قضاء اجازة العيد في الدولة، ونفس النسبة في الاستطلاع عبر «تويتر»، بينما زادت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع قليلاً إلى 80% عبر «فيسبوك».

وأعرب 22% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» ونفس النسبة عبر «تويتر»، و20% عبر «فيسبوك» عن تخطيطهم لقضاء عطلة عيد الفطر لهذا العام خارج الدولة.

وأفاد خبراء ومختصون، بأن السبب وراء زيادة التوجه نحو السياحة الداخلية يعود إلى مجموعة من العوامل أبرزها تنوع المنتج السياحي الذي توفره الدولة بالإضافة إلى افتتاح المعالم والمدن الترفيهية والسياحية الجديدة.

وأضافوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: تمتلك الإمارات مقومات سياحية كفيلة باستقطاب السائح الداخلي حيث نجحت في توفير كل ما يحتاج إليه من فنادق ومراكز تسوق ومنتجعات ومدن ترفيهية تضاهي مثيلاتها الأوروبية بل تتفوق عليها من حيث مستوى الخدمة في كثير من الأحيان وبأسعار أكثر تنافسية.

وأكدوا أن السياحة الداخلية أصبحت تلعب دوراً أساسياً في تنشيط الحركة السياحية في الدولة ولا سيما خلال أوقات الإجازات، حيث تفضل العديد من العائلات المقيمة قضاء الإجازة في الداخل والاستمتاع بالمرافق السياحية بدلاً من السفر إلى الخارج.