مطار دبي الأذكى والأجمل

وصفت مجلة «سي آي أو» الأميركية مطار دبي الدولي بأنه أحد أبرز الأمثلة للمطارات الذكية على مستوى العالم. جاء ذلك في سياق تقرير نشرته المجلة أمس على موقعها الشبكي وتناولت فيه اتجاه عدد من المطارات الكبرى حول العالم إلى تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها بهدف تحديث عملياتها والتحول إلى مطارات ذكية.

وأفرد التقرير مساحة كبيرة لمطار دبي الدولي، وذكر أن دبي باعتبارها واحدة من أهم المراكز المتنامية على مستوى العالم لحركة البشر والتجارة، فقد احتاجت إلى مركز بيانات جديد لاستيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين إليها، حيث من المتوقع أن يقفز عدد المسافرين القاصدين دبي إلى 118 مليون مسافر في عام 2025، بالمقارنة مع 83.6 مليون مسافر في عام 2016.

وأضافت «سي آي أو» في تقريرها أن مطار دبي الدولي لم يهدر الوقت في التزوّد بأحدث تقنيات العصر، وذلك باعتباره المطار الرئيسي في دبي، حيث عهد إلى شركة «هواوي» بإنشاء مجمع مركز بيانات معيارية داخل المطار، وتم تدشينه بالفعل في فبراير الماضي، ليكون أول مجمّع مرخص من نوعه في العالم.

وذكر التقرير أن تنفيذ المجمع بالكامل سيستغرق 10 أشهر فقط كي يلبي الرغبة المُلِحّة لدى مطار دبي الدولي بتحديث التقنية المستخدمة في عملياته. وأفاد التقرير بأن المجمع سيكون بمثابة منصة للابتكار في تنفيذ عمليات المطار، وأنه سيخفض إجمالي الوقت المهدر في إنهاء إجراءات السفر في المطار إلى ما دون 1.6 ساعة فقط طوال العام بأكمله.

كما اختار الموقع الشبكي «بيزنس إنسايدر» مطار دبي الدولي ضمن قائمتها لأجمل 14 مطاراً في العالم، وذلك في تقرير خاص نشره الموقع أمس، وذكرت فيه أن المطار يستأثر بلقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.