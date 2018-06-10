«إم جي موتور» تطلق تطبيقاً يمنح العملاء اتصالاً مع مركباتهم

طرحت «إم جي موتور» تطبيقها المبتكَر iLink في أسواق الشرق الأوسط مما يجعل حياة عملاء الشركة المتزايدة أعدادهم أكثر يسراً وسهولة. وهذا التطبيق الخاص بالهواتف الذكية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الجمع بين الخصائص الديناميكية والمزايا الخدماتية ضمن تطبيق واحد، هو يمنح العملاء اتصالاً مباشراً مع مركباتهم. ومن شأن بعض المزايا الأساسية في التطبيق أن تمكّن المستخدمين من مراقبة تاريخ قيادتهم للمركبة واستلام رسائل تذكير بالخدمة وتنبيهات في حال تعرّضت المركبة للضرر، إضافة إلى التمكّن من متابعة المركبة.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لشركة «سايك موتور الشرق الأوسط»: «يتم إطلاق تطبيق MG iLink خصّيصاً لسوق الشرق الأوسط. ويتميّز هذا التطبيق، الذي يهدف إلى تسهيل حياة عملائنا ومنحهم راحة البال التامّة، بتقنيات رائدة تبيّن التزام «إم جي موتور» بأن تكون رائدة في مجال التقنية والابتكار ضمن قطاع السيارات».