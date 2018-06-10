شركات طيران تلغي تعاقداتها مع ويليس الأميركية في السعودية

أعلن العديد من شركات الطيران وشركات أخرى بمجالات مختلفة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر فسخ تعاقداتها مع فرع شركة ويليس الأميركية في المملكة، المسجلة تحت اسم شركة ويليس السعودية العربية المحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين وتحويل وثائق تأمينها إلى شركات أخرى، وذلك عقب القرار الذي اتخذته مؤسسة النقد العربي السعودي بوقف الشركة ممارسة نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين اعتباراً من الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي .

وذكر بيان أصدرته المؤسسة أن قرار الإيقاف يأتي بعد رصدها مخالفات جسيمة على الشركة تمثلت في عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني، ما أدى إلى الإخلال بنزاهة وعدالة المنافسة، وأكدت المؤسسة أنه لن يتم النظر في رفع الإيقاف حتى يثبت لها تصحيح الشركة أوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية. وجاء هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.