«أكوا باور» تتعاون مع الصين لهندسة الطاقة في تحلية المياه

وقعت «أكوا باور» الشركة المُطوّرة الرائدة والمالكة والمشغلة لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه مذكرة تفاهم مع شركة الصين لهندسة الطاقة (إنيرجي تشاينا) شركة الهندسة الدولية واتفاقيات شراء الطاقة (هندسة وتملك وبناء) خلال حفل خاص في دبي.

سيمكن هذا الاتفاق الإطاريّ كلتا الشركتين من استكشاف فرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا حيث تعمل أكوا باور. ووقع مذكرة التفاهم محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور، ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس (إنيرجي تشاينا) الذي أتى برفقة كبار الشخصيات ومنهم كبار مسؤولي القطاع العام في الصين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين والخبراء من مجموعة شركات تشاينا جيزوبا (CGGC).

وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس أكوا باور معلقاً على الاتفاقية: «يعدّ توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع (إنيرجي تشاينا) خطوة مهمة تعبر عن جهودنا في توفير حلول متميزة في قطاعي المياه والطاقة في المنطقة وحول العالم.