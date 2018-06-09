تقنية تضاعف عمر بطاريات الحواسيب

أعلنت شركة إنتل عن تقنية جديدة تُسمى Intel Low Power Display يمكنها تقليل استهلاك شاشات الحواسيب المحمولة لطاقة البطارية ليصل عمر البطارية إلى الضعف ما يؤدي إلى إطالة فترة استخدامها، وقد أعلنت إنتل عن ذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض كمبيوتكس Computex 2018 في العاصمة التايوانية تايبيه.

وقال غريغوري براينت نائب رئيس إنتل خلال الإعلان عن التقنية: «إنها نتاج تعاون مشترك مع شركتي شارب وإنولوكس Innolux المتخصصتان في تصنيع شاشات العرض، وهي عبارة عن شاشة LCD مقاسها 13 بوصة تستهلك وات واحد من طاقة البطارية.

ويمكن لهذه التقنية أن تضيف ما يصل إلى 8 ساعات لعمر البطارية على حواسيب إنتل ألترابوك أو الحواسيب المتحولة 2 في 1، اعتماداً على نوع الاستخدام».