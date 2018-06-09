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وقود من الهواء والماء والطاقة المتجددة

المصدر:
  • أوسلو - رويترز
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قال علماء إن التكلفة العالية لتجميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الهواء في طبقات الجو العليا قد تنخفض بفضل تقنيات جديدة يمكنها المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وتُصنّع التكنولوجيا الجديدة وقوداً صناعياً باستخدام الهواء والماء والطاقة المتجددة فحسب.

وأوضحت شركة كاربون إنجنيرينج للطاقة النظيفة ومقرها في كندا الخطوط العريضة لتصميم خاص بمنشأة صناعية كبيرة، قالت إنها قد تجمع ثاني أكسيد الكربون من الجو بتكلفة تتراوح بين 94 دولاراً و232 دولاراً للطن.

وقال ديفيد كيث، أستاذ الفيزياء في جامعة هارفارد ومؤسس الشركة: إن هذه التكلفة أقل بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت نحو 600 دولار للطن والتي حددتها الجمعية الفيزيائية الأميركية.

وأضاف: «آمل أن نبين أن هذه تكنولوجيا قابلة للتطبيق وليست مجرد حل سحري.. وإنما شيء يمكن تحقيقه بالكامل إن إقامة منشأة للإنتاج على نطاق صناعي لامتصاص الهواء يمكن أن تنتج وقوداً بدولار واحد لكل لتر».

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