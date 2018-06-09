مصنعو السيارات اليابانية قلقون من تحقيق أميركي

أعربت رابطة شركات صناعة السيارات اليابانية أمس عن قلقها بشأن تحقيق أميركي حول تأثير السيارات وقطع الغيار المستوردة على الأمن القومي الأميركي.

وقال رئيس الرابطة أكيو تويودا، الذي يرأس أيضاً شركة «تويوتا موتور»: إن رابطة شركات السيارات اليابانية (جاما) تشعر بالقلق البالغ من أن يؤدي التحقيق إلى شيوع حالة من عدم اليقين بين مستخدمي السيارات في الولايات المتحدة والأشخاص المشاركين في هذه الصناعة.

وفي مايو الماضي، بدأت وزارة التجارة الأميركية التحقيق بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تمثل تهديداً للأمن القومي، وهي خطوة قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على السيارات الأجنبية.

وأضاف تيودا إن السيارات تباع للمستهلكين على أساس اختياراتهم، وإن المستهلكين أنفسهم هم من سيتعرضون للعقوبة من خلال رفع أسعار السيارات وتقليل خيارات الطرز المتاحة.