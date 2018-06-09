جهاز استقبال ذكي جديد من «أمازون»

كشفت شركة أمازون النقاب عن نسخة جديدة من جهاز التلفاز الذكي جديد Fire TV، حيث يعد الجهاز الجديد بمثابة جهاز بث مع مكبر صوت Echo، وهو مصمم ليكون بمثابة جهاز يمكن التحكم فيه بشكل كامل من خلال الأوامر الصوتية عبر مساعد أمازون الصوتي الرقمي أليكسا.

ويتوفر هذا الجهاز في الأسواق ابتداءً من تاريخ 21 يونيو الحالي، وبسعر يصل إلى 120 دولاراً، أو 90 دولاراً في حالة الطلب المسبق بين 7 و8 يونيو، وتتمثل قوة جهاز Fire TV Cube في قدرته على القيام بكل شيء تقريباً، كما يمكنه التحكم في جميع جوانب تجربة مشاهدة التلفزيون.

وبغض النظر عن حقيقة أن جهاز Fire TV هو واحد من أفضل أجهزة البث، إلا أن أمازون أرادت ضمان أن يكون جهازها الجديد Fire TV Cube قادراً على التحكم بكامل تجربة البث الخاصة بالمستخدمين.