«باير» تشتري «مونسانتو» وتعتمد التكنولوجيا الحيوية في الزراعة

أصبحت شركة باير الألمانية، أمس، أكبر منتج عالمي للمبيدات والأسمدة والبذار مع إبرام صفقة شراء شركة مونسانتو الأميركية وتعزيز التوجه نحو زراعة تعتمد على التكنولوجيا الحيوية.

بعد عامين من الإعلان عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 63 مليار دولار (54 مليار يورو)، وهي الأكبر لمجموعة ألمانية في الخارج، اشترت باير أسهم مونسانتو مقابل 128 دولاراً للسهم وسحبتها من التداول في بورصة وول ستريت.

وإن كان الدمج الرسمي لن يتم قبل شهرين، فقد دفنت باير منذ أمس اسم الشركة ومقرها في سانت لويس.

وتأمل باير الاستفادة من التكامل بين منتجاتها المحاربة لأمراض النباتات وتقدم مونسانتو في مجال «التكنولوجيا النباتية الحيوية»، وفق فيرنر باومان، رئيس مجلس إدارة باير، وهما مجالان يتطلبان الكثير من جهود البحث والتطوير.