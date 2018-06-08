الانتقال للطاقة المتجدّدة ممكن بحلول 2050

أكدت دراسة ألمانية ضرورة التخلي عن الاعتماد على أنواع الوقود التقليدي المتمثلة في البنزين والديزل والكيروسين والمازوت، وذلك إذا أراد العالم تحقيق أهداف حماية المناخ.

وقال معدو الدراسة من شركة بروجنوز AG للخدمات الاستشارية إن الانتقال من الوقود التقليدي لمصادر الطاقة المتجددة ممكن بحلول عام 2050 وبأسعار معقولة وقادرة على المنافسة.

غير أن الباحثين أكدوا في دراستهم التي نشرت أمس في برلين ضرورة البدء سريعاً في طريق إنتاج الوقود من هذه المصادر البديلة إذا أراد العالم تحقيق هذه الأهداف.

أجريت الدراسة بتكليف من اتحادات الشركات المنتجة للوقود في ألمانيا. وأشار الباحثون إلى أن إحدى أبرز وسائل إنتاج هذا الوقود البديل هو تحويل الهيدروجين والكربون بمساعدة التيار الكهربائي إلى وقود سائل دون الاعتماد على النفط الخام كأساس في إنتاج هذا الوقود.

وأشار الباحثون إلى أن تغطية حاجة الإنسان من الطاقة في قطاعات النقل والصناعات الكيماوية يحتاج إلى تعويض نحو 60 مليون طن من منتجات التكرير النفطي التقليدية بعناصر وقود صناعية بحلول عام 2050.