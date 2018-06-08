ألمانيا تذلّل عوائق التصدير أمام الشركات الصغيرة

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستؤمن صادرات شركات ألمانية مستقبلاً، وتعتزم بذلك الحد من أي عوائق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية للشؤون البرلمانية توماس بارايس، أمس الخميس، بالعاصمة برلين إن الأمر يتعلق من ناحية بالأعمال التجارية في إفريقيا، ومن ناحية أخرى بتمويل صفقات التصدير صغيرة الحجم عن طريق البنوك.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات الألمانية إلى جميع دول إفريقيا تقريباً يمكن تأمينها من خلال ضمانات ائتمان الصادرات. ويتعلق الأمر في ذلك بمقدار الخصم الذي يتعين على الشركة المصدرة أو البنك الممول تحمّله في حال حدوث أي خسائر محتملة.

وسيتم تخفيض هذا الخصم مستقبلاً بالنسبة لدول معينة مثل ساحل العاج أو السنغال.

وفي صفقات التصدير محدودة الحجم يتعلق الأمر بأن التمويل عن طريق البنوك يعد مكلفاً نسبياً حالياً بسبب المتطلبات التنظيمية.

وتعتزم الحكومة الاتحادية حالياً تخفيض تكاليف التمويل بشكل إجمالي من خلال عرض مخصص لضمانات ائتمان الصادرات.

ومن المقرر الإسراع في الإجراءات وإتمامها بشكل أكثر رقمنة.