أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس، أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت عملاق الاتصالات الصيني «زد تي إيه» على شفير الانهيار.

ويأتي الاتفاق بعد تقارير عن عرض بكين زيادة مشترياتها من السلع الأميركية وبالتالي تقليص العجز التجاري الهائل بين أكبر اقتصادين في العالم، مقتربة نوعاً ما من تلبية مطلب رئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثات تجارية مستمرة.

وستقوم «زد تي إيه» بدفع عقوبة قدرها مليار دولار، وتضع 400 مليون دولار ضمانة لتسديد انتهاكات مستقبلية محتملة قبل رفعها عـن قائمــة عقوبــات. ويبلغ الحجم الإجمالي للعقوبات الأميركية علـى «زد تي إيه» حاليــاً 2.3 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.