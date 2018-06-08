«فورتينت» تستحوذ على تقنية «برادفور»

استكملت شركة فورتينت المتخصصة عالمياً في مجال حلول أمن الشبكات المؤتمتة والمتكاملة، أمس، إجراءات الاستحواذ على Bradford Networks، في خطوة تهدف إلى تعزيز نسيج فورتينت الأمني من خلال توفير حلول أمن إنترنت الأشياء والتحكم بالوصول إلى الشبكة، من أجل رفد المؤسسات الكبيرة برؤية أكثر وضوحاً وحلول أمن أوسع نطاقاً للشبكات المتطورة والمعقدة لمؤسساتهم، من خلال رؤية كاملة ومستمرة ومباشرة للنقاط الطرفية.

وقال كين شيه، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورتينت: «تشهد المؤسسات الكبيرة نمواً كبيراً في حركة تدفق البيانات، وزيادة في عدد الأجهزة والمستخدمين الذين يصلون إلى شبكاتها الخاصة، وبذلك تزداد مخاطر اختراق البيانات بشكل ملحوظ».