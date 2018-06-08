«كي بي إم جي»: دبي من أكبر مدن العالم جذباً للسياحة

ذكر موقع «كيه بي إم جي» إن دبي من أكثر المدن الجاذبة للسياحة في العالم. وأضاف أن قطاع السياحة فيها مبنيّ على أسس قوية، يعززها موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

ويسهم في ذلك دعم الحكومة للقطاع والاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية السياحية والعروض والمبادرات الإقليمية الجذابة التي تستمر دبي في إطلاقها، ما جعل معدل الإشغال الفندقي فيها من أعلى المعدلات في العالم.

كما أن قطاع السياحة يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، والمتوقع أن يحافظ على هذه النسبة، إن لم ترتفع، في السنوات القليلة المقبلة.

وقد أدى الاستثمار المستمر في البنية التحتية والتركيز على العمارة والمعالم «غير التقليدية» في دبي إلى إنشاء مجموعة فريدة من الأيقونات التي تجذب السياح من أعلى برج في العالم، وهو برج خليفة، ودبي مول، أكبر مراكز التسوق في العالم، إلى متحف حصن الفهيدي، وغيرها من المعالم الحديثة والقديمة الثقافية والسياحية والرياضية.

وأضاف التقرير بعنوان «السياحة في دبي ما بعد 2020» أن دبي في طريقها للاستعداد لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 العالمي، ستستمر في التمتع بمميزات تنافسية كبيرة، فهي واحة من الاستقرار والحكومة القوية في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تستمر في جذب المستثمرين والسياح على حد سواء.

وأشار التقرير إلى التنوع في السائحين القادمين إلى دبي من كل من الشرق والغرب، من الهند والصين، إلى بريطانيا وألمانيا وغالبية الدول الأوروبية والعالم الجديد.

وبالإضافة إلى السائحين من الشرق والغرب، هناك السياحة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية، ويرتفع العدد سنوياً بمعدل متسارع.